Papa: Sbarra, 'grazie per 8 anni straordinari di Pontificato' (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Auguri dalla Cisl a Papa Francesco e grazie per questi otto anni straordinari di Pontificato. La sua parola illuminata è un punto di riferimento costante per quanti nel mondo si battono per la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la lotta alle diseguaglianze, il rispetto della persona umana". Lo scrive su Facebook il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, in occasione dell'anniversario per l'ottavo anno di Pontificato di Papa Francesco. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Auguri dalla Cisl aFrancesco eper questi ottodi. La sua parola illuminata è un punto di riferimento costante per quanti nel mondo si battono per la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la lotta alle diseguaglianze, il rispetto della persona umana". Lo scrive su Facebook il Segretario Generale della Cisl, Luigi, in occasione dell'versario per l'ottavo anno didiFrancesco.

Advertising

TV7Benevento : Papa: Sbarra, 'grazie per 8 anni straordinari di Pontificato'... - veronicaloiaco2 : @papa_cannolo @GanzoSwan A me 2 primari e 4 medici del policlinico di Bari hanno ridotto in fin di vita il mio unic… - infoitinterno : Rigopiano, alla sbarra per i fiori: assolto il papà che violò i sigilli -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Sbarra Morte del piccolo Antonio Giglio a Caivano, alla sbarra la mamma e Caputo Dopo due rinvii è iniziato, nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, il processo sulla morte di Antonio Giglio , il bimbo di 4 anni precipitato dalla finestra di un'abitazione del Parco Iacp di ...

Rigopiano, alla sbarra per i fiori: assolto il papà che violò i sigilli L'imputato Alessio Feniello è stato assolto per tenuità del fatto. "Almeno non potremo dire che il primo condannato di Rigopiano è il padre di una vittima", commenta il difensore, Camillo Graziano . ...

Papa: Sbarra, 'grazie per 8 anni straordinari di Pontificato' - Sardiniapost.it SardiniaPost Papa: Sbarra, 'grazie per 8 anni straordinari di Pontificato' Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Auguri dalla Cisl a Papa Francesco e grazie per questi otto anni straordinari di Pontificato. La sua parola illuminata è un punto di riferimento costante per quanti nel mo ...

Bimba sottratta alla mamma da 4 anni: papà alla sbarra SOVRAMONTEIl ricordo più doloroso, raccontato ieri mattina al giudice del Tribunale di Belluno, ha riguardato una videochiamata di qualche tempo fa in cui la figlia, vedendola, non ...

Dopo due rinvii è iniziato, nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, il processo sulla morte di Antonio Giglio , il bimbo di 4 anni precipitato dalla finestra di un'abitazione del Parco Iacp di ...L'imputato Alessio Feniello è stato assolto per tenuità del fatto. "Almeno non potremo dire che il primo condannato di Rigopiano è il padre di una vittima", commenta il difensore, Camillo Graziano . ...Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Auguri dalla Cisl a Papa Francesco e grazie per questi otto anni straordinari di Pontificato. La sua parola illuminata è un punto di riferimento costante per quanti nel mo ...SOVRAMONTEIl ricordo più doloroso, raccontato ieri mattina al giudice del Tribunale di Belluno, ha riguardato una videochiamata di qualche tempo fa in cui la figlia, vedendola, non ...