Paolo Ciavarro, la dolcissima dedica al fratello: spunta la foto ricordo (Di sabato 13 marzo 2021) Paolo Ciavarro dedica un pensiero carico d’affetto al fratello Andrea Rizzoli: gli auguri di compleanno in un post su Instagram. Paolo Ciavarro è il figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: negli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio e di renderci conto che il bel ventinovenne è molto di più che un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 marzo 2021)un pensiero carico d’affetto alAndrea Rizzoli: gli auguri di compleanno in un post su Instagram.è il figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo: negli ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio e di renderci conto che il bel ventinovenne è molto di più che un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

seby20965914 : RT @Scricciolo781: ..mi mancava il rossetto no trasfert di Clizia sulla faccia di Paolo!!!!..il loro venerdì sera, amore e 'musica leggeris… - Scricciolo781 : ..mi mancava il rossetto no trasfert di Clizia sulla faccia di Paolo!!!!..il loro venerdì sera, amore e 'musica leg… - chevitaamara : Niente voglio essere mood sponsorizzazioni: Andate a seguire clizia incorvaia e Paolo ciavarro perché sono una co… - chevitaamara : La mia tl innamorata di Rosalinda ed avete ragionissimo Io non supero Paolo Ciavarro - chevitaamara : Voglio un Paolo Ciavarro che dopo un anno mi sfoggia i bigliettini. Ogni giorno un pensiero a colazione Sei raro ?? -