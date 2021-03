Pallanuoto, rinviata a data da destinarsi la Final Four della Coppa Italia 2021: il Brescia è in isolamento (Di sabato 13 marzo 2021) La Final Four della Coppa Italia di Pallanuoto maschile è stata rinviata a data da destinarsi: la decisione è stata presa dalla FIN dopo che il Brescia è stato posto in isolamento in seguito alla positività al Coronavirus rilevata all’interno del gruppo squadra. Per lo stesso motivo è stata rinviata anche la sfida Salerno-Brescia valida per la seconda giornata del Girone F del Preliminary Round Scudetto di Serie A1 che si sarebbe dovuta giocare oggi alle ore 18:00. Questo il comunicato della FIN: “L’Agenzia di Tutela della Salute ha posto in isolamento il roster dell’AN Brescia a seguito ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Ladimaschile è statada: la decisione è stata presa dalla FIN dopo che ilè stato posto inin seguito alla positività al Coronavirus rilevata all’interno del gruppo squadra. Per lo stesso motivo è stataanche la sfida Salerno-valida per la seconda giornata del Girone F del Preliminary Round Scudetto di Serie A1 che si sarebbe dovuta giocare oggi alle ore 18:00. Questo il comunicatoFIN: “L’Agenzia di TutelaSalute ha posto inil roster dell’ANa seguito ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto rinviata Serie A2: Crocera Stadium di misura sul Lavagna Genova. Quinta giornata del campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto dal programma ridotto: tre incontri sono stati rinviati, tra i quali Arenzano - Bogliasco ...Arenzano - Bogliasco 1951 rinviata ...

Pallanuoto, A1M: in vasca Recco e Savona ... Circolo Nautico Posillipo - Pallanuoto Trieste, valevole per il girone E dei preliminary scudetto. ... è rinviata a mercoledì 31 marzo Lazio Nuoto - Iren Genova Quinto. Sabato 20 marzo alle 16, invece, ...

Pallanuoto: rinviata per Covid Bogliasco-Rari Nantes Cronache Ponentine Pallanuoto, Serie A1 2021: il Savona sorprende l’Ortigia nella seconda giornata del Preliminary Round Scudetto Si sono giocati oggi tre dei quattro match del secondo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Nel Girone E il Telimar Palermo è stato sconfitto per 5-1 ...

Serie A2: Crocera Stadium di misura sul Lavagna Genova. Quinta giornata del campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto dal programma ridotto: tre incontri sono stati rinviati, tra i quali Arenzano-Bogliasco e il match del Sori. Note: parziali 2- ...

