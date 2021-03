Pallanuoto, finisce pari Posillipo-Trieste. Brancaccio: “Bravi i ragazzi nonostante la penalità” (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPosillipo (Na) – finisce 8-8 Posillipo–Trieste, la seconda gara del secondo girone di Pallanuoto maschile di massima serie. Una partita decisamente in salita per la formazione di casa che ha giocato l’intero terzo tempo in inferiorità numerica dopo l’espulsione del n. 7 in calottina bianca Andrea Scalzone per gioco brutale. Una gara alla portata dei rossoverdi che nonostante la pesante penalità hanno sfiorato la vittoria, sfuggita di mano ad un soffio dal fischio finale. Ma i ragazzi di Roberto Brancaccio sono stati Bravi a minimizzare i danni della penalità subendo solo un rigore e un gol avversario nei 4 minuti di vantaggio del Trieste. I parziali ben ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) –8-8, la seconda gara del secondo girone dimaschile di massima serie. Una partita decisamente in salita per la formazione di casa che ha giocato l’intero terzo tempo in inferiorità numerica dopo l’espulsione del n. 7 in calottina bianca Andrea Scalzone per gioco brutale. Una gara alla portata dei rossoverdi chela pesantehanno sfiorato la vittoria, sfuggita di mano ad un soffio dal fischio finale. Ma idi Robertosono statia minimizzare i danni dellasubendo solo un rigore e un gol avversario nei 4 minuti di vantaggio del. I parziali ben ...

