Pallanuoto femminile | Eurolega | Roma eliminata ai quarti | ora il Len Trophy

(Di domenica 14 marzo 2021) Niente da fare per la Lifebrain SIS, che saluta l’2020/2021 di. Le capitoline infatti sono state sconfitte in quel di Budapest dal Dunaujvaros per 10-6 nel ritorno deidi finale. Tanti rimpianti per il match d’andata casalingo, chiuso sull’11-11 ma con la chance di vincerlo nel finale. Stavolta invece le magiare allungano e si portano avanti 8-3 nel terzo quarto:prova la rimonta ma si ferma sull’8-6 con le doppiette di Galardi e Giustini e i gol di Avegno e Picozzi. Ad ogni modo comunquerimane in Europa, infatti il regolamento deidi finale diprevede per le vincenti la Final Four ma per le perdenti c’è la Final Four del Len. SportFace.