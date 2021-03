Palermo, no Lucca no gol: 318 minuti a secco senza il bomber che salterà la Paganese (Di sabato 13 marzo 2021) Il Palermo contro la Paganese dovrà fare a meno di Lorenzo Lucca.Paganese-Palermo, i convocati di Giacomo Filippi: c’è Saraniti, l’elenco completoNella sfida di questa sera in quel di Pagani i rosanero non potranno contare sulle doti balistiche del bomber piemontese, costretto a scontare un turno di squalifica. L'assenza del numero 17 potrebbe rappresentare un grosso problema per il tecnico Giacomo Filippi che non potrà contare neanche sull'acciaccato Andrea Saraniti. Ogni volta che nel 2021 Lucca è stato assente, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', non è arrivato il gol: 156 minuti senza e una sola rete nella sfida esterna contro la Cavese (a tempo praticamente scaduto). Contro Potenza e Ternana ha ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Ilcontro ladovrà fare a meno di Lorenzo, i convocati di Giacomo Filippi: c’è Saraniti, l’elenco completoNella sfida di questa sera in quel di Pagani i rosanero non potranno contare sulle doti balistiche delpiemontese, costretto a scontare un turno di squalifica. L'asdel numero 17 potrebbe rappresentare un grosso problema per il tecnico Giacomo Filippi che non potrà contare neanche sull'acciaccato Andrea Saraniti. Ogni volta che nel 2021è stato assente, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', non è arrivato il gol: 156e una sola rete nella sfida esterna contro la Cavese (a tempo praticamente scaduto). Contro Potenza e Ternana ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Lucca Palermo, senza Lucca il gol diventa un problema Segnare senza Lucca: un impresa difficile per il Palermo , che da quando il centravanti torinese si è sbloccato, è riuscito a trovare la rete solamente in una occasione senza averlo in campo'. E' il dato ...

GdS - 'Palermo, batti un colpo: con la Paganese serve una scossa' 'Per come la vediamo oggi, il Palermo dovrà affrontare una battaglia agonistica in piena regola ', sono queste le parole che ...a causa le condizioni non al top di Saraniti e la squalifica di Lucca . ...

Palermo, senza Lucca il gol diventa un problema

Palermo, contro la Paganese tentazione falso nueve. Le probabili formazioni PALERMO – Domani in trasferta alle 20 il Palermo affronterà ... Il primo, che ci viene in mente, considerata l’assenza di Lucca per squalifica e le condizioni non certo ottimali del suo naturale ...

