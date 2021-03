Palermo, arrestato esattore del pizzo alla Vucciria (Di sabato 13 marzo 2021) Un arresto in flagranza di reato nei confronti di un soggetto accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, per aver chiesto il pizzo ad un giovane imprenditore edile che gestisce un cantiere nel quartiere palermitano della Vucciria. Ad eseguire l’arresto sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, coordinati dalla locale Procura Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 13 marzo 2021) Un arresto in flagranza di reato nei confronti di un soggetto accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, per aver chiesto ilad un giovane imprenditore edile che gestisce un cantiere nel quartiere palermitano della. Ad eseguire l’arresto sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, coordinati dlocale Procura

