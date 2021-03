Ostaggi - Attacco allo scuolabus | il documentario stasera su Nove

(Di sabato 13 marzo 2021) A due anni dalla tragedia sfiorata, le testimonianze dibambini sequestrati e dei Carabinieri che li hanno salvati in. A due anni dal sequestro che ha tenuto il Paese con il fiato sospeso,sulalle ore 21:25, arriva in prima tv assoluta- disponibile anche su discovery+ - lo speciale del cicloracconta prodotto da Stand By Me per Discovery Italia dedicato alla tragedia sfiorata il 20 marzo 2019. Le agghiaccianti testimonianze dibambini sequestrati, dei Carabinieri intervenuti per liberarli e del magistrato della Pubblica Accusa il Dott. Poniz si alternano alla ricostruzione ...

Advertising

_Carabinieri_ : Il 20 marzo 2019, 50 studenti vennero presi in ostaggio su uno scuolabus a San Donato Milanese. Il loro coraggio e… - _Carabinieri_ : Ostaggi – Attacco allo scuolabus: il 13 marzo in prima serata su Canale @NOVE il docufilm che racconta il dirottame… - StandByMeTV : #StaserainTv ore 21:25 Ostaggi - attacco allo scuolabus su @nove @_Carabinieri_ #docufilm @discoveryplusIT… - GuidaTVPlus : 13-03-2021 21:25 #Nove Ostaggi - Attacco allo scuolabus - 1^TV #Altro #StaseraInTV - RobertaSuperW : Stasera 'OSTAGGI - ATTACCO ALLO SCUOLABUS'. Anteprima assoluta sul Nove -

Ultime Notizie dalla rete : Ostaggi Attacco

La Repubblica

Un documentario che mescola finzione e realtà. 'ALLO SCUOLABUS', in onda questa sera 13 marzo alle 21,25 sul canale 9, ricostruisce la vicenda che due anni fa tenne l'Italia con il fiato sospeso. Le voci dei protagonisti, le ...A due anni dal sequestro che ha tenuto il Paese con il fiato sospeso, questa sera sabato 13 marzo alle ore 21:25, arriva in prima tv assoluta sul Nove 'allo scuolabus' - disponibile ...Stasera su Rai1, alle 21:25 e in prima visione in chiaro, va in onda Captain Phillips - Attacco in mare aperto, il film con Tom Hanks tratto da una storia vera. Stasera su Rai1, alle 21:25, arriva Cap ...Captain Phillips - Attacco in mare aperto: la storia vera raccontata nel film con Tom Hanks in onda stasera - 13 marzo 2021 - su Rai 1 ...