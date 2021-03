(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ha uccisa con 15, poi credendola morta è sceso in strada e si è allontanato in auto. Dopo oltre due ore di viaggio si è presentato dai carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, dove ha confessato tutto. “L’ho uccisa perché non volevo che finisse la loro relazione”. Queste le parole di Pinotto Iacomino, 43 anni, che ora dovrà rispondere di omicidio volontario. La compagna,Pinto, ha chiamato laper farsi soccorre ma è deceduta poche ore dopo in ospedale. Gli inquirenti continuano dunque a far luce sulla questione dell’assassinio avvenuto questa notte. 15 brutaliche hanno spezzato la vita adPinto, 39 anni. É stata proprio laa far scattare l’rme dopo la telefonata. ...

Advertising

anteprima24 : ** Ornella ammazzata con 15 coltellate, la #Confessione e l'sos alla sorella: 'Sto morendo' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella ammazzata

Fanpage.it

è morta. Aveva solo 40 anni questa bella mamma napoletana; suo marito, per ben dodici volte, l'ha pugnalata senza pietà. Caterina, invece, è viva ma ha paura di esserecome. E lo sta gridando al mondo. Suo marito, in questi giorni, è in carcere, ma presto sarà libero. Attraverso la trasmissione ' Chi l'ha visto?' la voce pacata di Caterina, il suo ......cordoglio per il brutale omicidio die ci stringiamo attorno ai suoi veri affetti". Mentre l'assessore alle Pari Opportunità Francesca Menna aggiunge: "Ancora un'altra donna è stata...Queste le parole di Pinotto Iacomino, 43 anni, che ora dovrà rispondere di omicidio volontario. La compagna, Ornella Pinto, ha chiamato la sorella per farsi soccorre ma è deceduta poche ore dopo in ...L’ex marito della donna, ammazzata a coltellate, si è costituito in provincia ... il quarantatreenne della provincia di Napoli accusato dell’omicidio della ex moglie Ornella Pinto, avvenuto la notte ...