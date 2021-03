Omicidio volontario, ecco le accuse contestate all’ex marito di Ornella (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’ex marito di Ornella Pinto, la donna uccisa a coltellate questa notte, è stato sottoposto a fermo a Terni dopo che il procuratore Elena Neri lo ha sottoposto ad un estenuante interrogatorio. L’uomo è stato quindi portato nel carcere della città umbra. Omicidio volontario. Questa l’accusa che il pm Elena Neri della Procura di Terni ha contestato al 43enne Pinotto Iacomino, il napoletano che questa mattina si è consegnato alla stazione dei carabinieri di Montegabbione (Terni) dopo aver ucciso la compagna Ornella Pinto, 40 anni nel quartiere Arenaccia a Napoli. L’uomo si è presentato questa mattina, intorno alle ore 7, bussando al portone della stazione dei carabinieri. L’uomo, evidentemente sconvolto, ha riferito al comandante di aver da poco ucciso la moglie, dalla ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’exdiPinto, la donna uccisa a coltellate questa notte, è stato sottoposto a fermo a Terni dopo che il procuratore Elena Neri lo ha sottoposto ad un estenuante interrogatorio. L’uomo è stato quindi portato nel carcere della città umbra.. Questa l’accusa che il pm Elena Neri della Procura di Terni ha contestato al 43enne Pinotto Iacomino, il napoletano che questa mattina si è consegnato alla stazione dei carabinieri di Montegabbione (Terni) dopo aver ucciso la compagnaPinto, 40 anni nel quartiere Arenaccia a Napoli. L’uomo si è presentato questa mattina, intorno alle ore 7, bussando al portone della stazione dei carabinieri. L’uomo, evidentemente sconvolto, ha riferito al comandante di aver da poco ucciso la moglie, dalla ...

