Olbia Incidente stradale sulla 125 | morti Antonio Derosas e Mario Marrosu

(Di sabato 13 marzo 2021) Tragedia della strada lungo la statale 125 orientale sarda, all’uscita di, nei pressi dell’ex bowling. Sul posto la Polizia Locale. In base alla prima ricostruzione una monovolume grigia guidata da un professionista olbiese, avrebbe invaso la corsia opposta, forse dopo un sorpasso, centrando una Fiat Panda verde che arrivava dal senso opposto con a bordo due persone. L’utilitaria è finita contro un muretto, le due persone all’interno sono morte sul colpo. Le vittime sono(detto Antonello), 62 anni e, 48 anni. Per estrarre i corpi dalla lamiere è stato necessario l’intervento dei pompieri. Il conducente della monovolume coinvolta nell’, subito dopo l’impatto, è fuggito. I Carabinieri e la polizia locale sono ancora sulle sue tracce.

mortale sulla Ss 125, l'Orientale sarda, al chilometro 323, all'altezza dell'ex bowling, trae Arzachena. Due auto si sono scontrate e, purtroppo, ci sono due vittime: entrambe erano a ...(Visited 3.627 times, 4.070 visits today) Notizie Simili:mortale a, identificata una delle… Formula Kart, terminati i campionati regionali: i campioni Il racconto dell'...Il conducente scampato, che sarebbe il responsabile dell'incidente, si è allontanato, ma è stato fermato. Si tratta di un noto professionista della città ...Due persone, la cui identità non è stata ancora resa nota, sono morte in seguito ad un’incidente stradale in cui è rimasta ... scontrate lungo la statale 125 Orientale Sarda in uscita da Olbia verso ...