Nuovo vicepresidente della Camera | Andrea Mandelli

(Di sabato 13 marzo 2021) Si è fatta attendere la nomina del, posto lasciato libero da Mara Carfagna, oggi Ministra per il Sud. Il 10 marzo questa carica è andata ad,58 anni, di FI, già membroCommissione Bilancioe PresidenteFofi. Chi è ilMilitante in Forza

Advertising

AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PARCO STELVIO – COMITATO DI INDIRIZZO: “ IL NUOVO PRESIDENTE È ALBERTO PRETTI, VICEPRES… - Scisciano : Campania, Vaccini. Ciarambino (M5S):”Sì a priorità a disabili. Ora Regione si faccia trovare pronta”: La vicepresid… - EdTroiano : Sebastiano #Caffo nuovo presidente dell'Istituto nazionale #grappa Vicepresidente Elvio #Bonollo (Distillerie Bono… - SimonaVietina : RT @GruppoFICamera: Buon lavoro ad @mandelli_andrea nuovo Vicepresidente della Camera dei Deputati. ???? - FarmaVirtuale : Andrea Mandelli (Fofi) eletto vicepresidente della Camera -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo vicepresidente

IlConsorzio umbro, forte anche dell'esempio del Movimento Turismo del Vino e da questo ...saranno il Presidente Donato Taurino (espressione del MTO Puglia) affiancato dalToni di ......32 delegati del comitato provinciale del Coni hanno eletto all'unanimità Alex Tabarelli come... Alex Tabarelli è giornalista sportivo ed è statodel Coni provinciale nell'ultimo ...Antonino De Lorenzo «Ho accolto con interesse l’invito rivoltomi dal vicepresidente di Fratelli d’Italia della provincia di Cosenza, Antonino De Lorenzo, a impegnarmi affinché vada in porto la ...Svolta storica nel rugby italiano che per la prima volta dall'anno della fondazione della federazione (1928) sarà guidata da un veneto, sia pure d'adozione, come il livornese ...