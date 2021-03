Nuovo piano vaccinazioni, l’obiettivo di Figliuolo: triplicare i numeri (Di domenica 14 marzo 2021) Nuovo piano vaccinazioni, il neo commissario Figliuolo ha un obiettivo chiaro: arrivare ad almeno 500mila inoculazioni al giorno Era atteso da qualche giorno, adesso è arrivato. Il neo Commissario straordinario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha redatto il Nuovo piano vaccinazioni che questa sera è stato anche illustrato nei suoi punti essenziali. Due su tutti: L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 marzo 2021), il neo commissarioha un obiettivo chiaro: arrivare ad almeno 500mila inoculazioni al giorno Era atteso da qualche giorno, adesso è arrivato. Il neo Commissario straordinario all’emergenza, generale Francesco Paolo, ha redatto ilche questa sera è stato anche illustrato nei suoi punti essenziali. Due su tutti: L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ItaliaViva : Siamo soddisfatti per il nuovo piano vaccinale, soprattutto per quanto riguarda le priorità date ai soggetti più fr… - sole24ore : Vaccini, ecco il piano: 500mila dosi al giorno e 80% di immunizzati entro settembre. In campo anche i medici della… - ilfoglio_it : “Tutti vaccinati entro l'estate, ma anche prima”, ci dice l commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuo… - LucillaLcl : RT @jacopo_iacoboni: Se il piano vaccini di Conte fosse stato presentabile, non ci sarebbe stato bisogno di un piano vaccini integralmente… - LuigiBevilacq17 : RT @sole24ore: Vaccini, ecco il piano: 500mila dosi al giorno e 80% di immunizzati entro settembre. In campo anche i medici della grande di… -