Nuovo piano vaccinale, i numeri: 80% di immunizzati entro settembre e 500.000 dosi al giorno (Di sabato 13 marzo 2021) Palazzo Chigi ha diffuso le «linee guida» che dovranno pilotare l’Italia verso l’immunizzazione su vasta scala contro il Covid Leggi su corriere (Di sabato 13 marzo 2021) Palazzo Chigi ha diffuso le «linee guida» che dovranno pilotare l’Italia verso l’immunizzazione su vasta scala contro il Covid

Advertising

ItaliaViva : Siamo soddisfatti per il nuovo piano vaccinale, soprattutto per quanto riguarda le priorità date ai soggetti più fr… - sole24ore : Vaccini, ecco il piano: 500mila dosi al giorno e 80% di immunizzati entro settembre. In campo anche i medici della… - ilfoglio_it : “Tutti vaccinati entro l'estate, ma anche prima”, ci dice l commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuo… - MonicaPiriti : RT @jacopo_iacoboni: Se il piano vaccini di Conte fosse stato presentabile, non ci sarebbe stato bisogno di un piano vaccini integralmente… - deimiracoli : RT @jacopo_iacoboni: Se il piano vaccini di Conte fosse stato presentabile, non ci sarebbe stato bisogno di un piano vaccini integralmente… -