Nuovo decreto, zone rosse e strette ovunque. Cosa cambia dal 15 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Nuovo decreto, Cosa cambia dal 15 marzo al 6 aprile? Un anno dopo e sembra un anno fa. Altro che primavera, è ancora (quasi) tutto chiuso e si procede a suon di “strette necessarie”. La luce in fondo al tunnel della pandemia non si vede e il governo opta per blindare pure la Pasqua 2021. Cancellate pure le poche zone gialle rimaste, il Nuovo decreto dell’esecutivo guidato da Mario Draghi somiglia a uno degli innumerevoli Dpcm tirati fuori da Giuseppe Conte. Dal 15 marzo al 6 aprile l’Italia si ferma di Nuovo. Leggi anche: Draghi: “Conseguenze su economia, ma stretta necessaria”. E il premier evita le domande dei giornalisti Nuovo decreto, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar –dal 15al 6 aprile? Un anno dopo e sembra un anno fa. Altro che primavera, è ancora (quasi) tutto chiuso e si procede a suon di “necessarie”. La luce in fondo al tunnel della pandemia non si vede e il governo opta per blindare pure la Pasqua 2021. Cancellate pure le pochegialle rimaste, ildell’esecutivo guidato da Mario Draghi somiglia a uno degli innumerevoli Dpcm tirati fuori da Giuseppe Conte. Dal 15al 6 aprile l’Italia si ferma di. Leggi anche: Draghi: “Conseguenze su economia, ma stretta necessaria”. E il premier evita le domande dei giornalisti, ...

