Nuovo decreto: spostamenti, attività, visite a parenti e amici, cosa si può fare in zona rossa e arancione fino al 6 aprile (Di sabato 13 marzo 2021) Coronavirus, Toscana in zona rossa a Pasqua: il lockdown dal 3 al 5 aprile e le regole per le visite ad amici e parenti 12 marzo 2021 Coronavirus: Prato va in zona rossa e chiude le scuole, anche ... Leggi su firenzetoday (Di sabato 13 marzo 2021) Coronavirus, Toscana ina Pasqua: il lockdown dal 3 al 5e le regole per lead12 marzo 2021 Coronavirus: Prato va ine chiude le scuole, anche ...

Advertising

SkyTG24 : ???? Approvato il dl: Italia in zona rossa a Pasqua ???? Con 250 contagi ogni 100mila abitanti le regioni entreran… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - matteosalvinimi : ??Via i Codici Ateco: il nuovo Decreto Sostegni sarà rivolto all’intera platea dei 2,8 milioni di aziende e partite… - caselli_s : RT @AlfonsoFuggetta: Sul fronte ricerca e innovazione, nel 'nuovo' PNRR si continua a far confusione tra innovazione e ricerca, si continua… - AlbieriGabriele : RT @vitalbaa: Chi ha figli piccoli che restano a casa ha il diritto allo smart-working, in alternativa al congedo parentale retribuito al 5… -