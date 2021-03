Nuovo Decreto Legge, l’Italia divisa tra zone rosse e arancioni: cosa si può fare in zona rossa (Di sabato 13 marzo 2021) Il Decreto Legge anti-Covid è stato approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, e contiene le nuove misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari generati dalla pandemia da Covid-19 e varianti. Il testo avrà valore a partire dal 15 marzo 2021 fino al 2 aprile 2021 e per tutto il periodo pasquale, fino al 6 aprile 2021. Le nuove misure sono state varate su proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Salute Speranza, a seguito delle nuove analisi del CTS, conseguenti alla maggiore diffusivi del virus. Nuovo Decreto Legge contro la diffusione del Coronavirus Il testo prevede l’applicazione su tutti i territori ancora in zona gialla il passaggio ad arancione. Ad eccezione fatta per la Sardegna (che rischia comunque un passaggio a ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 marzo 2021) Ilanti-Covid è stato approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, e contiene le nuove misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari generati dalla pandemia da Covid-19 e varianti. Il testo avrà valore a partire dal 15 marzo 2021 fino al 2 aprile 2021 e per tutto il periodo pasquale, fino al 6 aprile 2021. Le nuove misure sono state varate su proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Salute Speranza, a seguito delle nuove analisi del CTS, conseguenti alla maggiore diffusivi del virus.contro la diffusione del Coronavirus Il testo prevede l’applicazione su tutti i territori ancora ingialla il passaggio ad arancione. Ad eccezione fatta per la Sardegna (che rischia comunque un passaggio a ...

