Nuovo decreto Draghi in Pdf: il testo definitivo. Ecco cosa cambia (Di sabato 13 marzo 2021) C'è il testo definitivo del Nuovo decreto Draghi con le ulteriori misure restrittive che entreranno in vigore lunedì prossimo 15 marzo e lo saranno fino al 6 aprile . Il Dl verrà ora pubblicato sulla ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) C'è ildelcon le ulteriori misure restrittive che entreranno in vigore lunedì prossimo 15 marzo e lo saranno fino al 6 aprile . Il Dl verrà ora pubblicato sulla ...

Advertising

SkyTG24 : ???? Approvato il dl: Italia in zona rossa a Pasqua ???? Con 250 contagi ogni 100mila abitanti le regioni entreran… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - matteosalvinimi : ??Via i Codici Ateco: il nuovo Decreto Sostegni sarà rivolto all’intera platea dei 2,8 milioni di aziende e partite… - TheItalianTimes : #DecretoSostegni 2021 ultimissime notizie di oggi 13 marzo, #Draghi conferma l’approvazione testo prossima settiman… - infoitinterno : 20:54 La restrizioni del nuovo decreto-legge italiano, sarà in vigore fino al 6 aprile -