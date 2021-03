Nuovo decreto Draghi e zona rossa: cosa si può fare fino a Pasqua (Di sabato 13 marzo 2021) Milano " Lombardia in rosso da lunedì . Ma sarà mezza Italia a essere in lockdown (almeno fino a Pasqua ). E le stesse festività saranno nel segno delle regole della zona rossa . Un Nuovo giro di vite ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 13 marzo 2021) Milano " Lombardia in rosso da lunedì . Ma sarà mezza Italia a essere in lockdown (almeno). E le stesse festività saranno nel segno delle regole della. Ungiro di vite ...

Advertising

SkyTG24 : ???? Approvato il dl: Italia in zona rossa a Pasqua ???? Con 250 contagi ogni 100mila abitanti le regioni entreran… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - matteosalvinimi : ??Via i Codici Ateco: il nuovo Decreto Sostegni sarà rivolto all’intera platea dei 2,8 milioni di aziende e partite… - MarcoMgp89 : ?? NUOVO DECRETO LEGGE ? More Info: ???? - OPaiano : RT @fforzano: Il #governoDraghi ha fatto un decreto legge i cui effetti cessano il 6 aprile ma che dovrà essere convertito dalle camere en… -