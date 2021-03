Nuovo decreto anti-Covid, ecco quali sono le regole da rispettare fino al 6 aprile. Cosa si può fare e cosa no nelle zone rosse e arancioni (Di sabato 13 marzo 2021) Il governo Draghi ha approvato il Nuovo decreto 12 marzo che sarà in vigore da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile e che sostituisce l’ultimo Dpcm. Nel Nuovo decreto è previsto che dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 tutte le regioni passeranno in zona arancione (quindi saranno chiusi bar, ristoranti); il 3, il 4 e il 5 aprile tutta l’Italia sarà in zona rossa (non si potrà uscire di casa: sarà il lockdown totale in Italia). La Pasqua sarà quindi blindata. Rimane il divieto di spostamento tra regioni se non per motivi di lavoro, salute o straordinaria necessità e urgenza con autocertificazione. Il coprifuoco non viene anticipato e resta quindi nella fascia oraria dalle 22 alle 5. Nuovo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Il governo Draghi ha approvato il12 marzo che sarà in vigore da lunedì 15 marzoal 6e che sostituisce l’ultimo Dpcm. Nelè previsto che dal 15 marzo al 2e il 6 tutte le regioni passeranno in zona arancione (quindi saranno chiusi bar, ristor); il 3, il 4 e il 5tutta l’Italia sarà in zona rossa (non si potrà uscire di casa: sarà il lockdown totale in Italia). La Pasqua sarà quindi blindata. Rimane il divieto di spostamento tra regioni se non per motivi di lavoro, salute o straordinaria necessità e urgenza con autocertificazione. Il coprifuoco non vienecipato e resta quindi nella fascia oraria dalle 22 alle 5....

