Nuovo bonus Baby Sitter e congedi parentali 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) congedi parentali con indennità per chi ha figli minori di 14 anni, smart working per chi ha figli minori di 16 anni, bonus Baby Sitter da 100 euro a settimana per alcune categorie di lavoratori. Il decreto varato dal Consiglio dei ministri, con la nuova stretta contro il covid, stanzia 290 milioni di euro per strumenti di sostegno alle famiglie, che saranno costrette a fare i conti con la chiusura della scuola nell'ampia zona rossa. il diritto allo smartworking e il bonus Baby Sitter entrano nel decreto legge che abbiamo appena approvato in Consiglio dei Ministri". "Si tratta di 290 milioni di euro per far fronte alle difficoltà delle famiglie, in seguito alle nuove misure restrittive che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del ...

