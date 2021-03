Nuovo blitz della polizia di Putin a Mosca. Chi sono gli attivisti in manette (Di sabato 13 marzo 2021) La polizia russa ha fatto irruzione durante il primo incontro di “Municipal Russia”. Diversi oppositori del regime di Vladimir Putin sono stati arrestati. Ma non solo: “Tutte le 150 persone presenti, inclusi i giornalisti” sono finiti in manette per “aver collaborato con un’organizzazione sgradita”, racconta Max Seddon, corrispondente del Financial Times, su Twitter sottolineando come la discussione riguardasse le elezioni municipali, “il livello più basso”. Tra gli arrestati ci sono attivisti di primo piano come Vladimir Kara-Murza, Yevgeny Roizman, Yulia Galiamina e Ilya Yashin. #Russia The first forum “Municipal Russia” is taking place in #Moscow. Independent deputies have gathered to discuss municipal governance. Police began arresting them. Vladimir Kara-Murza, ... Leggi su formiche (Di sabato 13 marzo 2021) Larussa ha fatto irruzione durante il primo incontro di “Municipal Russia”. Diversi oppositori del regime di Vladimirstati arrestati. Ma non solo: “Tutte le 150 persone presenti, inclusi i giornalisti”finiti inper “aver collaborato con un’organizzazione sgradita”, racconta Max Seddon, corrispondente del Financial Times, su Twitter sottolineando come la discussione riguardasse le elezioni municipali, “il livello più basso”. Tra gli arrestati cidi primo piano come Vladimir Kara-Murza, Yevgeny Roizman, Yulia Galiamina e Ilya Yashin. #Russia The first forum “Municipal Russia” is taking place in #Moscow. Independent deputies have gathered to discuss municipal governance. Police began arresting them. Vladimir Kara-Murza, ...

Advertising

lorepregliasco : Ora si può dire: un grande in bocca al lupo a @alearesu, nuovo consigliere del presidente Draghi a palazzo Chigi. È… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Nuovo blitz della polizia di Putin a Mosca. Chi sono gli attivisti in manette C’è anche Karza-Murza, sopravvissuto a due… - formichenews : Nuovo blitz della polizia di Putin a Mosca. Chi sono gli attivisti in manette C’è anche Karza-Murza, sopravvissuto… - Affaritaliani : Aveva ucciso i suoi bambini in carcere E' stata di nuovo arrestata per spaccio - HesitantClaudio : RT @king_hammers: Blitz notturno che porta a casa un nuovo attaccante?? Fiduciosi che farà bene, benvenuto @Nicopappa99 ???? @king___esport… -