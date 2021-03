Nuove conoscenze sulla geologia nascosta sotto il ghiaccio dell'Antartide (Di sabato 13 marzo 2021) AGI – Svelati nuovi misteri sulla geologia nascosta sotto le calotte di ghiaccio dell'Antartide e sull'evoluzione tettonica della Terra, avvenute nel corso di miliardi di anni, da un team internazionale di scienziati che sono riusciti a risolvere uno dei puzzle geologici del nostro pianeta grazie all'utilizzo combinato di rilevazioni satellitari e aeree. Il gruppo di ricerca - di cui fanno parte l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-Ogs di Trieste, il British Antarctic Survey e la Witwatersrand University in Sud Africa, coordinati dall'Università tedesca di Kiel - ha utilizzato i dati magnetici dei satelliti della missione Swarm dell'Esa combinandoli con quelli rilevati dagli aerei, per ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI – Svelati nuovi misterile calotte die sull'evoluzione tettonicaa Terra, avvenute nel corso di miliardi di anni, da un team internazionale di scienziati che sono riusciti a risolvere uno dei puzzle geologici del nostro pianeta grazie all'utilizzo combinato di rilevazioni satellitari e aeree. Il gruppo di ricerca - di cui fanno parte l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-Ogs di Trieste, il British Antarctic Survey e la Witwatersrand University in Sud Africa, coordinati dall'Università tedesca di Kiel - ha utilizzato i dati magnetici dei satellitia missione Swarm'Esa combinandoli con quelli rilevati dagli aerei, per ...

