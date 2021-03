Nuoto di fondo, World Series 2021: Ana Marcela Cunha vince la 10 km, quinta Rachele Rruni (Di sabato 13 marzo 2021) Giorno d’esordio per le World Series del Nuoto di fondo. A Katara Beach (Doha), di scena il primo round del circuito internazionale delle acque libere in una stagione che, come si può intuire, avrà come massimo traguardo i Giochi Olimpici di Tokyo. Ebbene, nella 10 km femminile che si è tenuta stamane la brasiliana Ana Marcela Cunha, oro nella 5 e nella 25 km nei Mondiali a Gwangju 2019, ha fatto valere le sue qualità in un arrivo allo sprint, precedendo la francese Oceane Cassignol (+0?5) e la tedesca Lea Boy (+1?6). Cunha che, quindi, inizia il proprio percorso in maniera convincente e lancia un messaggio chiaro alle rivali in prospettiva olimpica. Per quanto riguarda le azzurre, la migliore è stata l’argento a Cinque Cerchi a Rio 2016 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Giorno d’esordio per ledeldi. A Katara Beach (Doha), di scena il primo round del circuito internazionale delle acque libere in una stagione che, come si può intuire, avrà come massimo traguardo i Giochi Olimpici di Tokyo. Ebbene, nella 10 km femminile che si è tenuta stamane la brasiliana Ana, oro nella 5 e nella 25 km nei Mondiali a Gwangju 2019, ha fatto valere le sue qualità in un arrivo allo sprint, precedendo la francese Oceane Cassignol (+0?5) e la tedesca Lea Boy (+1?6).che, quindi, inizia il proprio percorso in maniera connte e lancia un messaggio chiaro alle rivali in prospettiva olimpica. Per quanto riguarda le azzurre, la migliore è stata l’argento a Cinque Cerchi a Rio 2016 ...

