Novara, controlli della polizia in viale Giulio Cesare: arrestato 29enne (Di domenica 14 marzo 2021) Un uomo di 29 è stato arrestato nella mattinata di ieri, venerdì 12 marzo, in viale Giulio Cesare a Novara. Gli agenti della Squadra volante della Questura lo hanno infatti localizzato durante un ... Leggi su novaratoday (Di domenica 14 marzo 2021) Un uomo di 29 è statonella mattinata di ieri, venerdì 12 marzo, in. Gli agentiSquadra volanteQuestura lo hanno infatti localizzato durante un ...

Advertising

Alessan67153720 : RT @StampaNovara: Controlli in centro Novara, due giovani segnalati per uso di stupefacenti. Un indagato per detenzione a fini di spaccio h… - StampaNovara : Controlli in centro Novara, due giovani segnalati per uso di stupefacenti. Un indagato per detenzione a fini di spa… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Novara, controlli del nucleo cinofilo della polizia locale - vco24news : Novara, controlli del nucleo cinofilo della polizia locale -