Novara-Chieri, Coppa Italia volley: orario, tv, programma, streaming semifinale (Di sabato 13 marzo 2021) Questa sera alle ore 20.30 si giocherà la seconda semifinale della Coppa Italia di volley femminile tra Novara e Chieri. Ha preso il via la Final Four che deciderà la squadra regina si svolgerà tra oggi e domani all’RDS Stadium di Rimini. Le ragazze di Stefano Lavarini che ai quarti hanno sconfitto con un netto 3-0 Firenze e partono con i favori del pronostico. D’altro canto Chieri può essere considerata la grande sorpresa di questa stagione nella quale ha giocato ben al di sopra delle aspettative. Ora l’obiettivo è quello di continuare a stupire. Le ragazze guidate da coach Bregoli nel turno precedente di Coppa Italia hanno avuto la meglio su Trento (3-0). Novara nelle ultime cinque sfide di campionato si è imposta ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Questa sera alle ore 20.30 si giocherà la secondadelladifemminile tra. Ha preso il via la Final Four che deciderà la squadra regina si svolgerà tra oggi e domani all’RDS Stadium di Rimini. Le ragazze di Stefano Lavarini che ai quarti hanno sconfitto con un netto 3-0 Firenze e partono con i favori del pronostico. D’altro cantopuò essere considerata la grande sorpresa di questa stagione nella quale ha giocato ben al di sopra delle aspettative. Ora l’obiettivo è quello di continuare a stupire. Le ragazze guidate da coach Bregoli nel turno precedente dihanno avuto la meglio su Trento (3-0).nelle ultime cinque sfide di campionato si è imposta ...

