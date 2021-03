Non rispetta norme anti-covid, ristorante di Roma rischia licensa (Di sabato 13 marzo 2021) Per la terza volta un ristorante della Capitale non ha rispettato le regole anti covid della chiusura al pubblico dopo le 18:00 Roma, ristorante viola per 3 volte regole anti-covid, rischia ritiro licenza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 marzo 2021) Per la terza volta undella Capitale non hato le regoledella chiusura al pubblico dopo le 18:00viola per 3 volte regoleritiro licenza su Notizie.it.

Advertising

lauraboldrini : Il Parlamento europeo ha approvato una #risoluzione che riafferma che l'unica Europa possibile è quella che rispett… - graziano_delrio : È la fase più difficile. Grazie a chi rispetta e rispetterà le regole anche con enormi sacrifici: è la strada più r… - crazy4ju : @GoalItalia Non è la Juve che deve perdere. E' l'Inter (così come le altre squadre) che deve dimostrare di saper v… - DjRaf : @DarkLadyMouse @Adnkronos È un “ve l'avevo detto” un po’ macabro che un professionista come Galli dovrebbe evitare.… - Lacasespoglia : @DarkLadyMouse Non è scandaloso. È scandaloso che chi ha emanato i provvedimenti con tanto preavviso non l' abbia… -