(Di sabato 13 marzo 2021) Primo incontrole di questa ventinovesima giornata di Ligue 1 e ilpenultimo va a caccia di punti nella sfida interna contro il. Coccodrilli sconfitti dopo 4 risultati utili consecutivi nell’anticipo dello scorso turno dal Nizza, in una gara equilibrata dove la fortuna ha girato le spalle ai ragazzi di mister Plancque. Fortuna che la lotta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Nimes-Montpellier (domenica 14 marzo, ore 13): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Nimes Montpellier

Infobetting

Etienne sabato ore 13 Marsiglia - Brest ore 17domenica ore 13 Digione - Bordeaux ore 15 Lens - Metz Lorient - Nizza Rennes - Strasburgo Monaco - Lilla ore 17 Paris SG - Nantes ...Il Monaco cade a sorpresa contro lo Strasburgo al 90', mentre ilpareggia con i Lorient. Bene l'Angers in trasferta col Metz e il Nizza in casa contro il. Il Brest se la cava 3 - 1 ...Talpa Sportiva prevede Ligue 1 scontro tra Nimes e Montpellier HSC, comprese le previsioni, notizie di squadra e possibili formazioni. Retrocessione-minacciato Nimes ospitano speranze europee ...I pronostici di domenica 14 marzo: in campo tutti i principali campionati europei: spiccano Arsenal-Tottenham e Milan-Napoli.