Nicola Vivarelli, parla un’ex dama: “Si è inventato che siamo stati insieme per non far pensare che è gay” (FOTO) (Di sabato 13 marzo 2021) Veronica de Nigris e la frequentazione con Nicola Vivarelli Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che dopo la frequentazione con Gemma Galgani, Nicola Vivarelli ha corteggiato la dama Veronica de Nigris. Il 26enne e quest’ultima si sono trovati bene insieme e per tale ragione si sono frenquentati per un po’ di tempo. Successivamente il giovane cavaliere del Trono over, in una delle sue ultime apparizioni nel dating show di Maria De Filippi, ha confessato di aver consumato con Veronica. Ovviamente questa rivelazione ha fatto arrabbiare moltissimo la diretta interessata, che ha immediatamente negato tutto. A distanza di alcuni mesi, l’ex dama del parterre senior ha rilasciato una lunga intervista a FraLof sganciando una bomba mediatica. Nicola ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 marzo 2021) Veronica de Nigris e la frequentazione conChi segue Uomini e Donne sa perfettamente che dopo la frequentazione con Gemma Galgani,ha corteggiato laVeronica de Nigris. Il 26enne e quest’ultima si sono trovati benee per tale ragione si sono frenquentati per un po’ di tempo. Successivamente il giovane cavaliere del Trono over, in una delle sue ultime apparizioni nel dating show di Maria De Filippi, ha confessato di aver consumato con Veronica. Ovviamente questa rivelazione ha fatto arrabbiare moltissimo la diretta interessata, che ha immediatamente negato tutto. A distanza di alcuni mesi, l’exdel parterre senior ha rilasciato una lunga intervista a FraLof sganciando una bomba mediatica....

Alessan07633755 : Anticipazioni ritorna Nicola vivarelli. Corteggiatrici lasciate perdere Sti tronista bimbiminchia e buttatevi su Ni… - zazoomblog : “Ora sono pronto”. Colpo di scena a UeD: torna Nicola Vivarelli occhi puntati su Gemma Galgani. Le prima mossa è pr… - napoliforever89 : Boomm sabina e claudio si sono scelti ,e choc è tornato nicola vivarelli quello di 26 anni,insomma non era quello c… - infoitcultura : Uomini e Donne, Anticipazioni: nuova e inaspettata scelta nel parterre over, il ritorno di Nicola Vivarelli - Gresy73 : RT @gossipnewitalia: Dopo mesi dall'abbandono da Uomini e Donne di Nicola Vivarelli, alias Sirius, un'ex dama mette in discussione i gusti… -