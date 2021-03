Netflix verso il blocco degli account condivisi (Di sabato 13 marzo 2021) Netflix sperimenta il blocco degli account condivisi, interessati anche gli utenti italiani: l’obiettivo è fermare la condivisione illecita delle password Netflix prova a cambiare politica sugli account condivisi. Il servizio streaming ha iniziato a testare alcune misure per bloccare la condivisione delle password di accesso a film e serie Tv. La piattaforma, spiega la Dire Giovani… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 13 marzo 2021)sperimenta il, interessati anche gli utenti italiani: l’obiettivo è fermare laone illecita delle passwordprova a cambiare politica sugli. Il servizio streaming ha iniziato a testare alcune misure per bloccare laone delle password di accesso a film e serie Tv. La piattaforma, spiega la Dire Giovani… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

chrisneel : Netflix verso lo stop alla password condivisa. Via ai primi test - 0Cicerone : RT @Fra7russo: Netflix verso lo stop alla password condivisa. Via ai primi test - Fra7russo : Netflix verso lo stop alla password condivisa. Via ai primi test - infoitcultura : Netflix verso lo stop alla password condivisa. Via ai primi test - infoitcultura : Netflix verso una stretta sugli abbonamenti condivisi? -