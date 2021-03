NBA 2021 | i risultati della notte 13 marzo | Philadelphia | paura per l’infortunio di Joel Embiid Vincono Lakers e Jazz | ok i Pelicans di Melli

(Di sabato 13 marzo 2021) Al di là dei sette incontri giocati sta, tutte le attenzioni si concentrano in un unico punto, quello nevralgico degli Stati Uniti e in questo caso ancheNBA: la capitale, Washington. Non sono però i Wizards (14-22) i diretti protagonistisituazione. Il problema, infatti, riguarda l’uomo simbolo dei76ers (26-12),, che si infortuna proprio al rientro. Il motivo scatenante è una schiacciata nel terzo quarto del match vinto 101-127, dopo la qualeè ricaduto a terra molto male: si sospetta un’iperestensione del ginocchio sinistro, e in modalità simili si era già procurato il problema a quello destro che lo aveva fermato proprio fino a questa. Al momento dell’uscita aveva collezionato 20 punti in 23 ...

Advertising

OA_Sport : La notte NBA è dominata dalla paura per Joel Embiid, che si infortuna di nuovo nel successo dei Philadelphia 76ers.… - SkySportNBA : NBA, paura ai Sixers: infortunio al ginocchio per Joel Embiid, si attende la risonanza - mirko_masella : RT @sportli26181512: NBA, tornano alla vittoria Lakers e Jazz, Jokic e Butler trascinano Denver e Miami: Serve il miglior Kyle Kuzma stagio… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA #Lakers e #Jazz tornano alla vittoria, Butler e Jokic trascinatori contro Chicago e Memphis - sportface2016 : #NBA #Lakers e #Jazz tornano alla vittoria, Butler e Jokic trascinatori contro Chicago e Memphis -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021

Quello di Joel Embiid a Washington era il suo ritorno in campo dopo una settimana di assenza , quella dovuta al protocollo anti - Covid che gli aveva impedito di partecipare (insieme a Ben Simmons, ...ROMA - Danilo Gallinari tra i grandi protagonisti nella notte italiana della regular - season dell'. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano contribuisce al successo in volata di Atlanta Hwks, che espugna la Amalie Arena di Tampa battendo i Toronto Raptors per 121 - 120: l'azzurro finisce a ...Al di là dei sette incontri giocati stanotte, tutte le attenzioni si concentrano in un unico punto, quello nevralgico degli Stati Uniti e in questo caso anche della NBA: la capitale, Washington. Non ...I Sixers battono gli Wizards ma c'è paura per le condizioni di Embiid, uscito per un infortunio al ginocchio. Butler, Jokic e Kuzma guidano Heat, Nuggets e Lakers alla vittoria ...