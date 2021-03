Napoli San Carlo Arena | Paolo Iacomino uccide a coltellate Ornella Pinto

(Di sabato 13 marzo 2021) Femminicidio a, 39 anni, è stata colpita da 12, 43 anni, il suo compagno, dopo la fuga si è costituito. La coppia ha un figlio minorenne. “Nonostante gli sforzi di tutto il personale che ha sin dal primo momento cercato di salvare la vita della giovane donna giunta in pronto soccorso in codice rosso a seguito di un accoltellamento, la paziente è deceduta alle 10.35 di oggi”. A comunil’ospedale Cardarelli. Il decesso “è sopraggiunto per un arresto cardiaco al termine di un delicato intervento mediante il quale le équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica hanno cercato di risolvere le profonde lesioni polmonari”. L’aggressione è avvenuta a...

Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Trasportata al Cardarelli di Napoli è morta durante un delicato intervento chirurgico. L'aggressione è avvenuta all'alba nel quartiere di San Carlo Arena.Femminicidio a Napoli. Ornella Pinto, 39 anni, è stata colpita da 12 coltellate. Paolo Iacomino, 43 anni, il suo compagno, dopo la fuga si è costituito. La ...