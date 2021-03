Napoli, nuovo infortunio per Gattuso: difensore rimarrà fermo almeno 10 giorni (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proprio nel periodo in cui sembrava che tutti gli infortuni stessero sparendo ecco che la lista si allarga ulteriormente con Rrahmani. Il difensore ex Verona ha riscontrato ieri in allenamento un’elongazione del bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono ancora incerti ma il tecnico spera di riaverlo a disposizione già tra 10 giorni quando l’ex scaligero si sottoporrà a nuovi test. L’infortunio è avvenuto ieri in allenamento quando si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare. Difesa quindi da ridisegnare per Gattuso contro il Milan. Rrahmani stava entrando sempre più negli schemi del Campione del Mondo, in virtù anche delle assenze di Koulibaly e Manolas. Sembrava che dovesse giocare proprio al fianco del senegalese. A questo punto però non ci ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Proprio nel periodo in cui sembrava che tutti gli infortuni stessero sparendo ecco che la lista si allarga ulteriormente con Rrahmani. Ilex Verona ha riscontrato ieri in allenamento un’elongazione del bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono ancora incerti ma il tecnico spera di riaverlo a disposizione già tra 10quando l’ex scaligero si sottoporrà a nuovi test. L’è avvenuto ieri in allenamento quando si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare. Difesa quindi da ridisegnare percontro il Milan. Rrahmani stava entrando sempre più negli schemi del Campione del Mondo, in virtù anche delle assenze di Koulibaly e Manolas. Sembrava che dovesse giocare proprio al fianco del senegalese. A questo punto però non ci ...

