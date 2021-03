Napoli | morta la donna accoltellata dal marito

(Di sabato 13 marzo 2021) Èla giovaneche stamani verso le 5 è giunta in codice rosso al pronto soccorso del Cardarelli diin seguito ad un accoltellamento. “Nonostante gli sforzi di tutto il personale che ha sin dal primo momento cercato di salvare la vita della giovanegiunta in pronto soccorso in codice rosso a seguito di un accoltellamento, la paziente è deceduta alle 10.35 di oggi”. E’ quanto comunicano dall’ospedale Cardarelli Lasarebbe statadalnella loro abitazione per motivi che devono essere ancora chiariti. L’uomo si sarebbe costituito ai carabinieri di Montegabbione dopo aver tentato di fuggire ed ora si trova in stato di fermo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : E' morta la donna accoltellata dal compagno la notte scorsa a Napoli. L'uomo, che inizialmente si era dato alla fuga, si è costituito #ANSA - TgLa7 : #Femminicidio: colpita con 12 coltellate dal compagno, morta donna a Napoli - rtl1025 : ?? Morta la donna accoltellata la notte scorsa a #Napoli. Ornella Pinto, 40 anni il prossimo mesi di maggio, è stata… - Marco376514252 : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - annmavi : RT @RaiNews: Non ce l’ha fatta la donna di 40 anni colpita con un coltello al torace dal marito -

. Non ce l'ha fatta la donna di 40 anni colpita con un coltello al torace dal marito. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Trasportata al Cardarelli didurante un delicato intervento chirurgico. L'aggressione è avvenuta all'alba nel quartiere di San Carlo Arena. Subito dopo l'uomo,43 anni, è fuggito, ma arrivato a Montegabbione, in ...Ma lei non ce l'ha fatta, èin mattinata. Il suo aguzzino intanto era fuggito, daa Montegabbione in provincia di Terni, è liì che ha deciso di fermarsi e costituirsi, alle 7 di questa ...Ha accoltellato 12 volte la compagna in casa a Napoli e poi è fuggito: la donna, Ornella Pinto, 40 anni, dopo essere stata ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Cardarelli è morta. La fuga ...Ha ucciso la compagna con 12 coltellate e poi è fuggito, prima di costituirsi alle forze dell'ordine. È accaduto la notte scorsa a Napoli: la donna, Ornella Pinto, 40 anni ...