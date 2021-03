Napoli, manifestazione dei No Dad la Villa contro la chiusura dei parchi (Di sabato 13 marzo 2021) Una pedalata in sella alle biciclette lungo la città per arrivare a occupare simbolicamente la Villa comunale chiusa. Hanno manifestato così oggi circa un centinaio di mamme e papà No Dad di Napoli, con i loro figli, contro l’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con cui dall’11 al 21 marzo è stata disposta la chiusura di piazze, parchi, giardini e ville comunali e del lungomare. ‘parchi chiusi? E questa sarebbe salute?’: recita uno dei cartelli affissi sulle bici. E ancora: ‘Rinunciare a vivere per non morire? Noi non ci stiamo!’. Adulti e bambini hanno attraversato la città da piazza Del Gesù sono passati per via Toledo, per il Plebiscito dove hanno effettuato un giro largo della piazza a simboleggiare la riappropriazione dello spazio per poi arrivare in piazza ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 marzo 2021) Una pedalata in sella alle biciclette lungo la città per arrivare a occupare simbolicamente lacomunale chiusa. Hanno manifestato così oggi circa un centinaio di mamme e papà No Dad di, con i loro figli,l’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con cui dall’11 al 21 marzo è stata disposta ladi piazze,, giardini e ville comunali e del lungomare. ‘chiusi? E questa sarebbe salute?’: recita uno dei cartelli affissi sulle bici. E ancora: ‘Rinunciare a vivere per non morire? Noi non ci stiamo!’. Adulti e bambini hanno attraversato la città da piazza Del Gesù sono passati per via Toledo, per il Plebiscito dove hanno effettuato un giro largo della piazza a simboleggiare la riappropriazione dello spazio per poi arrivare in piazza ...

