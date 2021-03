Napoli, Europa Verde: no allargamento centrosinistra a Dema (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Chi continua ad essere protagonista dello sfascio della città, abbandonata a sé stessa in uno dei periodi più complessi dal dopoguerra a oggi, per privilegiare esigenze personali di ricollocazione istituzionale, non può in alcun modo sedere al tavolo del centrosinistra”. Lo afferma Fiorella Zabatta, componente dell’esecutivo nazionale dei Verdi e delegata al tavolo di centrosinistra a Napoli di Europa Verde, nel percorso della coalizione del centrosinistra con il M5S per le amministrative a Napoli “Fin dal primo momento – aggiunge – le forze politiche che hanno animato il dibattito al nostro interno hanno convenuto sulla imprescindibilità di marcare una netta discontinuità con l’attuale amministrazione. Tornare ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Chi continua ad essere protagonista dello sfascio della città, abbandonata a sé stessa in uno dei periodi più complessi dal dopoguerra a oggi, per privilegiare esigenze personali di ricollocazione istituzionale, non può in alcun modo sedere al tavolo del”. Lo afferma Fiorella Zabatta, componente dell’esecutivo nazionale dei Verdi e delegata al tavolo didi, nel percorso della coalizione delcon il M5S per le amministrative a“Fin dal primo momento – aggiunge – le forze politiche che hanno animato il dibattito al nostro interno hanno convenuto sulla imprescindibilità di marcare una netta discontinuità con l’attuale amministrazione. Tornare ...

