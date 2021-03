Napoli, è psicosi vaccino AstraZeneca: 300 docenti “disertano” la prima dose (Di sabato 13 marzo 2021) L’effetto AstraZeneca si fa sentire anche sulla campagna vaccinale. Al Covid Vaccine Center della Mostra d’Oltremare, come racconta Il Mattino, sono più di 300 su 600 prenotati i docenti che non si sono presentati per inocularsi la prima dose. Napoli, psicosi AstraZeneca: in 300 disertano la prima vaccinazione A scatenare la paura tra le file L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 marzo 2021) L’effettosi fa sentire anche sulla campagna vaccinale. Al Covid Vaccine Center della Mostra d’Oltremare, come racconta Il Mattino, sono più di 300 su 600 prenotati iche non si sono presentati per inocularsi la: in 300lavaccinazione A scatenare la paura tra le file L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

