Napoli, donna accoltellata 12 volte: il compagno scappa poi si costituisce (Di sabato 13 marzo 2021) Dodici coltellate inflitte sopratutto al torace. E’ gravissima una donna di 39 anni che è giunta nella notte all’ospedale Cardarelli di Napoli. donna accoltellata a Napoli La donna, O.P., è stata ritrovata in una pozza di sangue nella propria abitazione a Napoli, nel quartiere San Carlo all’Arena. Nella notte si è costituto il compagno ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 marzo 2021) Dodici coltellate inflitte sopratutto al torace. E’ gravissima unadi 39 anni che è giunta nella notte all’ospedale Cardarelli diLa, O.P., è stata ritrovata in una pozza di sangue nella propria abitazione a, nel quartiere San Carlo all’Arena. Nella notte si è costituto ilai L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

repubblica : Il sacrificio di Natalia: morta dopo aver salvato due anziani dalle fiamme a Battipaglia: È successo all’alba di ie… - repubblica : Battipaglia, donna muore in un incendio, dopo aver messo in salvo due anziani: La vittima, una bulgara di 57 anni,… - Radio1Rai : ??Ha accoltellato la moglie numerose volte. E' fuggito, poi si è costituito. E' successo nella notte a #Napoli. La d… - anteprima24 : ** #Napoli, lite in casa finisce nel sangue: #Donna in fin di vita ** - DiversamentAlta : ++ Accoltella moglie e scappa, poi si costituisce ++ A Napoli donna è ricoverata in gravi condizioni (un'altra, che rabbia) -