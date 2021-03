Napoli, Caterina: “Se il mio ex esce di galera mi uccide” (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho molta paura. Se voleva farlo prima, ora è in carcere. Sta ‘fermentando’, lo farà di sicuro quando uscirà”. Caterina Stellato, 40 enne della di provincia di Napoli, parla senza mezze misure della sua paura, e dell’ intenzione di ucciderla che potrebbe avere, a suo dire, Antimo Carrera, il suo compagno e padre dei loro figli. L’ uomo è in prigione per aver tentato a febbraio di arrampicarsi attraverso un tubo fino all’appartamento della donna:. Per lui c’è un ordine del Tribunale che non gli permette di avvicinarsi alla donna, ma ha tentato di violarlo, ripreso dalle telecamere dell’edificio e quindi è stato arrestato. L’ immagine, virale, è stata diffusa nel corso della trasmissione ‘”Chi l’ha visto?’ della Rai. E’ l’ultimo episodio di un calvario che per Caterina dura da 25 anni, da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho molta paura. Se voleva farlo prima, ora è in carcere. Sta ‘fermentando’, lo farà di sicuro quando uscirà”.Stellato, 40 enne della di provincia di, parla senza mezze misure della sua paura, e dell’ intenzione dirla che potrebbe avere, a suo dire, Antimo Carrera, il suo compagno e padre dei loro figli. L’ uomo è in prigione per aver tentato a febbraio di arrampicarsi attraverso un tubo fino all’appartamento della donna:. Per lui c’è un ordine del Tribunale che non gli permette di avvicinarsi alla donna, ma ha tentato di violarlo, ripreso dalle telecamere dell’edificio e quindi è stato arrestato. L’ immagine, virale, è stata diffusa nel corso della trasmissione ‘”Chi l’ha visto?’ della Rai. E’ l’ultimo episodio di un calvario che perdura da 25 anni, da ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, Caterina: 'Se il mio ex esce di galera mi uccide' ** - megasabgio : RT @megasabgio: NON BASTA una semplice diffida ad avvicinarsi. Alla denuncia bisogna far seguire atti concreti. Una pattuglia davanti casa… - megasabgio : NON BASTA una semplice diffida ad avvicinarsi. Alla denuncia bisogna far seguire atti concreti. Una pattuglia davan… - 64domenico : @illusioneottica Questa l'ho fatta pochi giorni fa si trova vicino la chiesa di Santa Caterina a Formiello porta Ca… - Casertasette : Togliamo un po’ di scorta allo sgomorrato e diamola a chi ne ha davvero bisogno come Caterina #violenza #donne… -