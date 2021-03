Mucca in fuga, polizia pubblica ‘foto segnaletica’ (Di sabato 13 marzo 2021) Non è un ‘mistero’ come quello della pantera avvistata in Puglia, ma è comunque un caso che costringe la polizia a indagare. Una Mucca in fuga da febbraio per le strade di Johnston, città nella Contea di Providence nello Stato del Rhode Island, al centro di una ‘caccia al bovino’ da parte della polizia locale. Che ora pubblica su Facebook un appello diretto ai residenti con tanto di foto ‘segnaletica’ dell’animale. “La Mucca scappata da Johnston – si legge – è ancora in fuga. L’abbiamo seguita e monitorata attivamente sin dalla sua grande evasione. Aiutateci a concludere bene questa storia”, scrive la polizia, che quindi avverte: “State lontani dalla Mucca, segnalate eventuali avvistamenti alla polizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Non è un ‘mistero’ come quello della pantera avvistata in Puglia, ma è comunque un caso che costringe laa indagare. Unainda febbraio per le strade di Johnston, città nella Contea di Providence nello Stato del Rhode Island, al centro di una ‘caccia al bovino’ da parte dellalocale. Che orasu Facebook un appello diretto ai residenti con tanto di foto ‘dell’animale. “Lascappata da Johnston – si legge – è ancora in. L’abbiamo seguita e monitorata attivamente sin dalla sua grande evasione. Aiutateci a concludere bene questa storia”, scrive la, che quindi avverte: “State lontani dalla, segnalate eventuali avvistamenti alla...

