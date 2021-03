MOVIOLA – Benevento-Fiorentina, era rigore per mani di Caceres? Inzaghi furibondo (Di sabato 13 marzo 2021) Episodio da MOVIOLA al 18? del secondo tempo di Benevento-Fiorentina. Su un tiro verso la porta viola, c’è il netto tocco di mano da parte di Martin Caceres e arrivano le proteste furibonde da parte dei sanniti. Il Var a lungo analizza l’accaduto, ma alla fine Giacomelli non viene richiamato per una on field review. Riguardando quanto successo, probabilmente c’è un tocco con la gamba prima che la palla schizzi sul braccio, dunque può starci il non rigore. furibondo Filippo Inzaghi che viene ammonito. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Episodio daal 18? del secondo tempo di. Su un tiro verso la porta viola, c’è il netto tocco di mano da parte di Martine arrivano le proteste furibonde da parte dei sanniti. Il Var a lungo analizza l’accaduto, ma alla fine Giacomelli non viene richiamato per una on field review. Riguardando quanto successo, probabilmente c’è un tocco con la gamba prima che la palla schizzi sul braccio, dunque può starci il nonFilippoche viene ammonito. SportFace.

