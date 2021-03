morto Raoul Casadei, il re del liscio era ricoverato causa Covid (Di sabato 13 marzo 2021) morto Raoul Casadei, il re del liscio, una persona splendida. Il 2 marzo era stato ricoverato al Bufalini di Cesena per il Covid, non sembrava grave, era entrato nell'ambulanza da solo, ma le sue ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 marzo 2021), il re del, una persona splendida. Il 2 marzo era statoal Bufalini di Cesena per il, non sembrava grave, era entrato nell'ambulanza da solo, ma le sue ...

