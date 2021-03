Morto Raoul Casadei, il re del liscio aveva 83 anni. Era ricoverato per Covid (Di sabato 13 marzo 2021) Raoul Casadei, il re del liscio romagnolo, è Morto all’ospedale Bufalini di Cesena. Era ricoverato dal 2 marzo a causa del Covid. aveva 83 anni. Oltre a lui, si legge sul sito della Stampa, erano stati contagiati anche gli altri famigliari della ‘dinastia’ romagnola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021), il re delromagnolo, èall’ospedale Bufalini di Cesena. Eradal 2 marzo a causa del83. Oltre a lui, si legge sul sito della Stampa, erano stati contagiati anche gli altri famigliari della ‘dinastia’ romagnola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

