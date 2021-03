Morte Viviana Parisi | gli avvocati di Daniele Mondello accusano | “I nostri consulenti ostacolati nelle indagini”

(Di sabato 13 marzo 2021) Il giallo circonda ancora ladie del figlio Gioele, scomparsi lo scorso agosto, su cui la Procura di Patti indaga per suicidio. Una versione che non è mai stata ritenuta possibile dal marito della dj torinese,, che ha sempre creduto all’ipotesi dell’omicidio. Glidella famiglia ora lanciano un attacco alla Procura, che avrebbe ostacolato gli esami sui corpi da parte deinominati daglidi. Glidiesami In una nota, Pietro Venuti e Claudio, legali della famiglia di, denunciano ...

Lo scrive in una nota Carmelo Lavorino, consulente criminologo degli avvocati Claudio Mondello e Pietro Venuti, legali di Daniele Mondello, marito diParisi e Gioele Mondello trovati morti lo ...Per il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo ladiParisi, la dj di origine torinese trovata morta nel bosco di Caronia, sarebbe compatibile con il suicidio. La donna, è stata trovata dopo giorni di ricerche lo scorso agosto assieme ...Gioele Mondello è convinto che Viviana sia stata uccisa, ecco perché «Il mondo mi è crollato addosso all'improvviso. Da quando Viviana e Gioele sono morti non faccio altro c ...