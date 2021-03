Morte di Raoul Casadei, il figlio non si dà pace: “Era in perfetta forma, camminava 15 km al giorno” (Di sabato 13 marzo 2021) “Raoul, io lo chiamavo così, ha segnato un’epoca. Oggi è un giorno triste per l’Emilia Romagna e per tutta la musica popolare italiana. Ma lui ha sempre avuto una grande sorriso, una grande energia e poi i grandi artisti non muoiono mai veramente. Le sue canzoni continueranno a girare di generazione in generazione. E questa è la cosa di lui che non potrà mai morire”. Il figlio di Raoul Casadei, Mirko, a cui già da anni era passato il testimone dell’Orchestra di famiglia, racconta all’Adnkronos il suo stato d’animo nel giorno della scomparsa di suo padre, ricordato oggi da istituzioni, politica e dal mondo della musica. Casadei è morto oggi per Covid a 83 anni: il re del liscio era ricoverato dallo scorso 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) “, io lo chiamavo così, ha segnato un’epoca. Oggi è untriste per l’Emilia Romagna e per tutta la musica popolare italiana. Ma lui ha sempre avuto una grande sorriso, una grande energia e poi i grandi artisti non muoiono mai veramente. Le sue canzoni continueranno a girare di generazione in generazione. E questa è la cosa di lui che non potrà mai morire”. Ildi, Mirko, a cui già da anni era passato il testimone dell’Orchestra di famiglia, racconta all’Adnkronos il suo stato d’animo neldella scomparsa di suo padre, ricordato oggi da istituzioni, politica e dal mondo della musica.è morto oggi per Covid a 83 anni: il re del liscio era ricoverato dallo scorso 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto il ...

