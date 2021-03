Monopoli (Bari) – Tre casi risolti di violenza domestica e di genere (Di sabato 13 marzo 2021) Il primo caso, il più grave, ha riguardato una coppia di quarantenni, ex conviventi, intercettati da una pattuglia della Squadra Volante intervenuta nella flagranza di un litigio avvenuto su strada. Il timore della vittima nel raccontare i fatti non è sfuggita ai poliziotti del locale Commissariato di P.S.; i successivi approfondimenti hanno consentito di ricostruire Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Il primo caso, il più grave, ha riguardato una coppia di quarantenni, ex conviventi, intercettati da una pattuglia della Squadra Volante intervenuta nella flagranza di un litigio avvenuto su strada. Il timore della vittima nel raccontare i fatti non è sfuggita ai poliziotti del locale Commissariato di P.S.; i successivi approfondimenti hanno consentito di ricostruire

Advertising

TeresaBellanova : Bene la strategia di sistema messa in campo dall' @AdSPMAM per i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Mo… - CalcioWebPuglia : Virtus Francavilla in Calabria, il Monopoli aiuta il Bari - TAEshadowlikeme : @leehyya stessa cosa qui a Bari, basta un po’ di sole e si ammucchiano tutti a Torre a mare, Polignano e Monopoli c… - bassairpinia : US Avellino. Braglia: 'Non mi interessa Ternana-Bari ma il Monopoli, ci iniziano a leggere e si dovrà rallentare'.… - Teresa01734956 : @effelieto @ParticipioPart A me non risulta che Napoli sia la città più sporca dopo Roma! Io sono di Monopoli, BARI… -