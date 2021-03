Milano | ultimo weekend prima della zona rossa Misure anti - assembramento sui Navigli | Darsena e zone della movida

(Di sabato 13 marzo 2021) La Lombardia , destinata da lunedì allacome diverse altre regioni, si blinda con una serie dipreventive nelle grandi città per evitare problemi nel fine settimana . Non solo...

, i servizi delle forze dell'ordine saranno concentrati sui luoghi di maggiore affluenza, in particolare Darsena - Navigli e Galleria Vittorio Emanuele, dove ci saranno controlli per ...La consegna, a quanto pare, fu in un parcheggio vicino alla stazione Centrale die durò il tempo di scambiarsi poche frasi. Era ottobre 2017 e Michele Scillieri racconta di ...di quest'e ...L’artista milanese: «Solo la moda che non passa mai è interessante». La co-head con Ghesquière: «Mi ha convinto subito a cominciare dalla scelta dei temi: i classici» ...Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Raffica di sanzioni nel pomeriggio e nella serata di ieri a Milano, per una serie di assembramenti e feste in casa segnalate dai cittadini che hanno costretto i carabinie ...