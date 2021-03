Milano | si fingono fattorini | poi l’assalto armato | rubati orologi per 400 mila euro

Leggi su formatonews

(Di sabato 13 marzo 2021) Si fanno aprire la porta di una ditta di riparazione didi lusso fingendosiesemplari per un valore di 400Nel momento in cui a causa dell’epidemia di Covid quasi tutta l’Italia è in zona rossa o arancione, con conseguenti notevoli ricadute sulla mobilità, isono diventati molto gettonati, figure professionali diventate quasi familiari visto che quotidianamente ci consegnano a casa la spesa o un pasto quando a partire dalle ore 18.00 vige l’obbligo di vendita solo con asporto. Ecco perché due malviventi, a, si sono finti, con tanto di mascherina, impegnati in una consegna per farsi aprire la porta di una ditta, la Timelab, specializzata nella riparazione ...