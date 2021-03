Milano – Rapina di 400 mila euro fingendosi fattorini (Di sabato 13 marzo 2021) A milano, nel quartiere Barona, è stato Rapinato un laboratorio di orologi di lusso: nella mattinata di ieri, venerdì 12 marzo, due uomini si sono finti dei fattorini e sono entrati nel negozio. Hanno portato via una trentina di orologi dal valore di quattrocentomila euro. Sono poi fuggiti a bordo di un’auto trovata e risultata Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) A, nel quartiere Barona, è statoto un laboratorio di orologi di lusso: nella mattinata di ieri, venerdì 12 marzo, due uomini si sono finti deie sono entrati nel negozio. Hanno portato via una trentina di orologi dal valore di quattrocento. Sono poi fuggiti a bordo di un’auto trovata e risultata

Advertising

Yogaolic : #Milano, rapina a mano armata in laboratorio di orologi di lusso: bottino di 400 mila euro - SettenewsWeb : E’ successo ieri, venerdì 12 marzo, in tarda mattinata a Milano: due soggetti con il volto semi coperto hanno compi… - RedazioneLaNews : #Milano Milano, colpo grosso dei finti fattorini armati: rapina da 400mila euro nell'orologiaio di lusso - RedazioneLaNews : #Milano Milano, rapina a mano armata in laboratorio di orologi di lusso: bottino di 400 mila euro - CronacaOssonaTw : Rapina da 400mila euro in via Faenza a #Milano #cronaca -