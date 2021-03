Milano, giovani senza mascherina assembrati al parco e folla sui Navigli: l’ultimo weekend prima della zona rossa – Video (Di sabato 13 marzo 2021) La Darsena di Milano, sorvegliata speciale nell’ultimo sabato prima delle nuove restrizioni, è stata presa d’assalto da migliaia di persone. Pochi i controlli delle forze dell’ordine nei parchi del capoluogo lombardo, come nel parco comunale della Resistenza dove circa una ventina di giovani ha trascorso il pomeriggio con musica e alcol senza rispettare le norme di distanziamento e l’uso della mascherina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) La Darsena di, sorvegliata speciale nelsabatodelle nuove restrizioni, è stata presa d’assalto da migliaia di persone. Pochi i controlli delle forze dell’ordine nei parchi del capoluogo lombardo, come nelcomunaleResistenza dove circa una ventina diha trascorso il pomeriggio con musica e alcolrispettare le norme di distanziamento e l’uso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

